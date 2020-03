Nathalie Lété à Incheon

La Galerie Lotte, située dans la gare routière d'Incheon, propose jusqu'au 12 avril, une exposition de la peintre et illustratrice française Nathalie Lété, intitulée « la Forêt magique».





L'événement, qui a ouvert ses portes le 29 février dernier, rassemble une centaine d’œuvres d’une artiste touche-à-tout, allant des peintures jusqu’aux créations textiles en passant par les dessins et les installations. Ces travaux tournent autour des souvenirs d'enfance, des fleurs et des animaux, notamment Bambi, le petit faon, l'un des sujets favoris de Lété.





Née en 1964 à Paris, Nathalie Lété a fait ses études à Paris, aux Beaux-arts et à l'École des arts appliqués Duperré. Elle brille non seulement dans la peinture mais aussi dans l'illustration de livres, la céramique ou encore le textile. Elle poursuit une carrière active en Europe et aux États-Unis. Elle a aussi ses fans en Corée du Sud. À noter également qu’elle a collaboré avec la maison de luxe Gucci, le chocolatier Godiva et la marque de vêtements H&M.





Date : du 29 février au 21 avril 2020

Lieu : Galerie Lotte, Incheon Terminal