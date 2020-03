Exposition de l’artiste sud-coréenne Sung Nak-hee

La galerie Perigee à Séoul expose les œuvres de la peintre sud-coréenne Sung Nak-hee, du 3 mars au 9 mai. L'exposition, qui s'intitule « Modulate », permet de découvrir l'univers d'une artiste sensible à la variété des couleurs et particulièrement intéressée par l'utilisation des formes de base que sont le point, la ligne et la surface.





La peintre, qui aimait exprimer le rythme musical et le mouvement dans ses toiles abstraites, semble désormais privilégier une tranquillité et une plénitude. C’est notamment le cas de sa nouvelle série d’œuvres nommée « Sequence », présentée dans cette exposition.





Née en 1971 à Séoul, Sung a été formée à la Rhode Island School of Design aux États-Unis puis au Royal College of Art de Londres.





Date : du 3 mars au 9 mai 2020

Lieu : Galerie Perigee à Séoul