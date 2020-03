La pièce de théâtre « Ash - On vous appelle, M. Kim Jae-il» sera jouée au Hanyang Repertory Theater à Séoul, du 25 mars au 5 avril.





Kim Jae-il est un quadragénaire ordinaire. Où qu'il aille, il est suivi par un être que seul lui, et personne d'autre, peut voir. Cet être, qui s'appelle « Ash », lui rappelle toujours les rêves qu'il avait nourris par le passé et parle sans cesse des passions, des ambitions et des idéaux. Un jour, un ami de Jae-il meurt après avoir écrit son testament et Ash change alors subitement d'attitude et se met à provoquer Jae-il et lui lance un pari qui engage son avenir et sa famille.





Cette nouvelle pièce, écrite par Song Chan-yeong, est mise en scène par Lee Won-jae. Elle est la première des quatre pièces qui seront montées par la troupe de théâtre « Dalpaengi Jupasu » dans le cadre de son projet intitulé « Homme gris », ayant pour thème la perte de l’Humanité et sélectionné pour bénéficier du programme d’aide à la création de spectacles en 2019 par le Conseil des Arts de Corée.





