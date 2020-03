Le coupe-circuit boursier

ⓒ Getty Images Bank

Ces derniers jours, on a entendu à plusieurs reprises le terme de « coupe-circuit », principalement à cause de l’impact de l’épidémie de COVID-19 sur les bourses mondiales. En économie, un coupe-circuit est un mécanisme d’arrêt d’urgence temporaire des transactions boursières. Et il est déclenché par les autorités du marché en question quand les cours montent ou descendent très rapidement et fortement. Ce mécanisme a été introduit aux Etats-Unis après le crash de l’indice vedette du Dow Jones le fameux lundi noir d’octobre 1987. Plus récemment, le 9 et le 12 mars, les échanges à Wall Street ont été suspendues après un plongeon des principaux indices américains qui ont provoqué la mise à l’arrêt de toutes les opérations pendant 15 minutes. Dans la même veine, les autorités de la Bourse de Séoul ont aussi déclenché ce mécanisme le 13 mars quand l’indice phare de la place locale s’est effondrée. Pour l’heure, la situation est loin d’être revenue à la normale du fait que propagation rapide du COVID-19 à l’international va continuer d’inquiéter les cambistes du monde entier pour encore un certain temps.