ⓒ Getty Images Bank

Extrait de l’émission :





Série spéciale pour le mois de mars : « Les femmes dans la littérature »

La troisième nouvelle : « La Prothèse dentaire la plus lourde du monde » de Pak Wan-seo









« Jamais il ne se livrera à la police. Ecouterait-il sa mère ? J’aimerais qu’il... »

Ma mère avait essuyé ses larmes sans pouvoir finir sa phrase, mais je savais ce qu’elle voulait dire, parce que je pensais exactement la même chose. Qu’il soit capturé ou abattu en traversant la frontière...

Nous avions tellement peur des répercussions du retour de mon frère transformé en espion nord-coréen, et nous chérissions tant la paix à laquelle nous étions si habituées dans cette petite maison de 60 m2. Mère et moi étions devenues plus cruelles que des sorcières.





“말이 자수지.

그 놈이 이 에미 말을 들을까? 차라리 넘어오다....”





어머니는 말끝을 흐리고 눈물을 닦았다.

그러나 나는 다음 말을 알고 있다.

나도 방금 그런 생각을 하고 있었으니까.

넘어오다 차라리 잡히거나 총에 맞아 죽었으면 하고....





간첩이 된 오빠와의 만남이 몰고 올 사건이 두려운 나머지

18평 작은 집의 평화로움이 너무 소중한 나머지

어머니와 나는 마녀보다도 더 잔인해졌다.









Sur le cœur de la mère de Yeon-i pèsent lourdement son frère qui est devenu agent secret au service de la Corée du Nord et son mari qui a changé d’attitude après avoir appris cette nouvelle.









La douleur était inconsolable, d’autant plus qu’il n’y avait plus de prothèses à retirer.

Je me suis enfin rendu compte que je me trompais si astucieusement depuis longtemps : ma douleur n’a jamais été causée par les prothèses dentaires.

J’ai enfin pu affronter ma douleur honnêtement. Mais je ne gémirais jamais sous la douleur.

Mes prothèses légères et délicatement façonnées se trouvaient maintenant dans ma main, mais j’étais incapable de bouger sous le poids d’une autre prothèse, la plus lourde du monde.





이미 입속엔 빼버릴 틀니도 없는데.

빼버릴 틀니가 없기에 그 고통은 절망적이다.





나는 비로소 깨닫는다.

여태껏 얼마나 교묘하게 스스로를 이중, 삼중으로 속이고 있었나를.





내 아픔은 결코 틀니에서 비롯된 아픔이 아니었던 것이다.





비로소 나는 내 아픔을 정직하게 받아들였다.

그러나 나는 결코 내 아픔을 정직하게 신음하지는 않을 것이다.





정교하고 가벼운 틀니는 지금 손바닥에 있건만

아직도 나는 이 세상에서 제일 무거운 또하나의 틀니의 중압감 밑에

옴짝달싹 못하고 놓여있다.





Auteur :

Pak Wan-seo est née en 1931 à Gaepung dans la province de Gyeonggi, actuellement situé en Corée du Nord, et décédée en 2011. Elle fait ses débuts littéraires avec la publication de son roman « L’arbre nu » en 1970.