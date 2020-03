Importantes nominations de diplomates nord-coréens

ⓒ YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rappelé de l’étranger des membres de sa famille qui étaient diplomates et a procédé à de nombreuses nominations importantes au sein de son ministère des Affaires étrangères. Le 14 mars, Pyongyang a ainsi annoncé que Choe Kang-il, ancien directeur adjoint en charge des affaires américaines au sein du ministère, était nommé ambassadeur en Autriche. Tandis que Ju Won-chol, ancien directeur de la seconde division Europe du ministère, devenait ambassadeur en République Tchèque, où il remplacerait Kim Pyong-il. De nouveaux ambassadeurs, respectivement Choe Il, Han Song-u et Jong Song-il, ont été nommés respectivement en Pologne, en Iran et en Afrique du Sud.





Le départ de Kim Pyong-il, demi-frère de l’ancien dirigeant nord-coréen Kim Jong-il, qui était le père du leader actuel, a été très commenté.





« Beaucoup de gens ici, en Corée du Sud, connaissent Kim Pyong-il, qui est un membre de la famille de Kim Jong-un. Kim Pyong-il ne se montrait en Corée du Nord que de façon très épisodique, par exemple en 1994 lors des funérailles de son père Kim Il-sung, le fondateur du régime. Ou encore lors de la conférence des ambassadeurs en 2015. Kim Pyong-il a en réalité vécu en exil à l’étranger pendant des décennies. Il semble qu'il ait été brusquement rappelé à Pyongyang en décembre dernier, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles ce rappel montre que Kim Jong-un a pris suffisamment confiance en son emprise sur le régime », explique Lee Jong-hoon, commentateur politique. Il nous offre son analyse.