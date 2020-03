119, le numéro d’urgence coréen

Au regard de la situation actuelle autour du globe, abordons le sujet du SAMU coréen. Il est appelé communément « il-il-gu », soit 1-1-9 en coréen, pour le numéro d’appel 119. Le siège central de sauvetage est accessible 24h/24, 365 jours par an.





ⓒ KBS

Lorsque nous appelons le 119, le professionnel au bout du fil pose des questions afin de déterminer quel est le problème, quel véhicule envoyer, avec quel intervenant, pompiers, ambulance ou autre, afin d'assurer la meilleure prise en charge sur place mais aussi le déplacement vers un hôpital si nécessaire. Le service est dispensé en 16 langues dont l’anglais, le chinois, le japonais, le russe, l’arabe, etc.





ⓒ YONHAP News

En ces jours sombres, où le Covid-19 se propage comme une trainée de poudre, les centres d’appel sont débordés, il est donc très important de ne pas surcharger le 119, ou le 15, voire le 18 en France, qui sont réservés à toutes les autres urgences. Des numéros spéciaux ont été mis en place dans beaucoup de pays. En Corée, il s’agit du 1339 qui met en liaison avec le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC), et en France il s'agit du 0800 130 000.





ⓒ YONHAP News

Respectons les sauveteurs et remercions-les pour leur travail au quotidien. Lee Seun-pil a écrit, composé et interprété une chanson en 2011, en hommage aux pompiers de la ville de Seongnam, qui d’ailleurs compte aujourd’hui un nouveau foyer d'infection dans une église qui n’a pas respecté les directives du gouvernement de ne plus tenir d’offices et donc d'éviter les rassemblements. Son titre est « la prière des pompiers », et vous pouvez en entendre un extrait en réécoutant notre rubrique.