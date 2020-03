Covid-19 : les stars exercent une influence positive sur fond de pandémie

ⓒ YONHAP News

La liste des personnalités qui participent aux dons pour la lutte contre le nouveau coronavirus ne cesse de s’allonger et les gestes généreux continuent de se multiplier sous différentes formes. Au-delà des aides financières confiées aux associations sociales, de plus en plus de stars cherchent à apporter leur soutien de manière plus active.





En matière de partage, IU se montre exemplaire. L’auteure-compositrice-interprète a d’abord offert 100 millions de wons, à savoir environ 75 000 euros, à l’association caritative Good Neighbors.





La chanteuse a ensuite récidivé en apportant 30 millions de wons, 22 000 euros, à l’arrondissement où elle habite, à savoir Seocho, à Séoul, 20 millions de wons, un peu plus de 14 500 euros, à Gwacheon, qui abrite son bureau, et enfin 20 autre millions à Yangpyeong, où sa famille réside.





Parallèlement, l’artiste a acheté 3 000 vêtements de protection sanitaire pour les professionnels de santé tout en finançant l’achat de matériels de protection en faveur des établissements qui accueillent des handicapés, des enfants abandonnés ou en situation de précarité. Tous ces dons réalisés par Lee Ji-eun, aussi reconnue comme actrice, ont une valeur totale estimée à plus de 315 millions de wons, l’équivalent de 231 400 euros.





D’autres font preuve de générosité en allégeant la charge de leurs locataires. C’est le cas du célèbre couple composé du chanteur Be, plus connu comme Rain à l’étranger, et de l’actrice Kim Tae-hee.





Face au risque de propagation de l’épidémie, beaucoup de commerçants traversent une période extrêmement difficile, faute de clients. D’où cette initiative des stars propriétaires immobiliers. Ce mouvement est également soutenu par les fans des Bangtan Boys. Rappelons que le concert du septuor censé être tenu le mois prochain à Séoul a été annulé à cause du Covid-19.





Se retrouvant avec leur ticket remboursé, beaucoup d’Armys ont choisi de faire don de cet argent, au nom de BTS, pour la lutte contre le coronavirus. A ce jour, le montant dépasse les 400 millions de wons, soit environ 294 000 euros.