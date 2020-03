Le rappeur Yang Dong-geun publie un recueil de poèmes

ⓒ KBS

Yang Dong-geun est de retour, non pas avec un nouvel album mais pour son premier recueil de poèmes. Le rappeur également appelé YDG vient de publier « Ma 6:33 » qui fait référence à l’Évangile selon saint Matthieu chapitre 6, verset 33: «Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.».





Il s’agit de son premier livre de poésie, réalisé en collaboration avec l’écrivain Lee Hwan-chun. Les deux auteurs ont écrit des poèmes s’inspirant des anecdotes de différentes célébrités comme le groupe de RnB « Heritage » et l’auteur-compositeur-interprète J Bomb.





Rappelons que Yang Dong-geun s’est d’abord fait connaître auprès du grand public en tant qu’acteur à l’âge de neuf ans, avant de lancer sa carrière musicale en 2001. Depuis, il a sorti quatre albums et plusieurs singles tout en multipliant ses participations sur différentes bandes originales de séries télévisées ou de web-drama, exclusivement diffusés sur Internet.