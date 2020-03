« MAP OF THE SOUL : 7 », 4e opus officiel de BTS (2)

Sorti le 21 février dernier, « MAP OF THE SOUL : 7 », 4e opus officiel de BTS célèbre les sept ans de carrière du septuor dont les débuts remontent en juin 2013. Composé de 19 morceaux tous liés les uns aux autres de manière organique, cet album révèle l’âme cachée des sept membres.

Si « MAP OF THE SOUL : PERSONA », publié en avril 2019, met en avant la joie de l’amour, le deuxième volet « la carte de l’âme » montre le côté sombre que le septuor garde à l’intérieur. Au lieu d’ignorer ces ombres, BTS y fait face en les acceptant comme une partie de son existence. Le groupe se libère une fois de plus de toutes les limites du genre musical en cherchant à proposer un nouveau style, qui lui est propre.

Habitué à battre des records, BTS continue d’écrire l’histoire de la k-pop avec son 4e opus officiel qui s’est écoulé à plus de 4,11 millions d’exemplaires seulement neuf jours après sa sortie en Corée du Sud. Ainsi, le boys band a dépassé son propre record établi avec son précédent disque « MAP OF THE SOUL : PERSONA » qui a été vendu à 3,39 millions d’unités.

Après avoir pris la tête du classement du Billboard 200 dès la première semaine après sa sortie, « MAP OF THE SOUL : 7 » a pris la troisième place la semaine suivante. Cet album a été également numéro un des ventes dans plusieurs pays y compris la France, la Grande-Bretagne et le Japon.