Mr Trot : la tournée nationale va bientôt débuter

Date : les 18 et 19 avril 2020 (Événement reporté en raison de la propagation du nouveau coronavirus)

Lieu : KSPO DOME à Séoul

Voici une excellente nouvelle pour les fans de trot, le genre de musique coréen très apprécié des mélomanes d’un certain âge. Les stars de « Mr Trot » entament leur tournée nationale dont le tout premier spectacle doit se tenir le 18 avril, au KSPO DOME, dans la capitale sud-coréenne.

Mr Trot, dont le titre intégral est « Tomorrow is Mr Trot », est une émission de concours musical destinés aux interprètes masculins du genre trot. Diffusée entre janvier et mars 2020 sur TV Chosun, cette émission a enregistré une part d’audience maximale de 33,8 %, la plus élevée dans l’histoire de la télévision câblée. Il s’agit en fait d’une version homme de « Miss Trot », qui a révélé la chanteuse Song Ga-in, aujourd’hui devenue une star nationale.

Après Séoul, la tournée sud-coréenne de « Mr Trot » se déroulera aux quatre coins du pays pour répondre à un enthousiasme inégalable du public.

La finale de cette émission s’est déroulée le 14 mars dernier et c’est Lim Young-woong qui a pris la première place et est ainsi devenu le nouveau roi du trot.