La 20e édition de HIPHOPPLAYA aura lieu les 25 et 26 avril à Séoul

Date : les 25 et 26 avril 2020

Lieu : Nanji Hangkang park à Séoul

HIPHOPPLAYA est un festival incontournable pour les passionnés de hip-hop. Célébrant cette année son 20e anniversaire, l’édition 2020 se tiendra les 25 et 26 avril au Nanji Hangkang Park à Séoul.

Sur le line-up du premier jour, figurent de célèbres artistes comme Jay Park, Beenzino, Changmo et Swings.

Jay Park, dont le nom coréen est Park Jae-bum, a fait ses débuts en tant que leader du boys band 2PM, formé en 2008 par JYP Entertainment. Il a créé en 2013 son propre label hip-AOMG auquel appartiennent entre autres Gray et Loco, gagnant de la saison 1 de "Show Me The Money".

Le line-up du 2e jour du festival HIPHOPPLAYA 2020 est tout aussi impressionnant grâce à la participation de célèbres artistes comme Zico, Crush et Mino.