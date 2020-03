Vietnam : une chanson contre le coronavirus fait un tabac

ⓒ Getty Images Bank

Au Vietnam une chanson véhiculant un message de prévention contre le nouveau coronavirus fait un carton. Ce tube entonné par les chanteurs Erik et Min, et intitulé « Ghen Cô Vy », « Coronavirus jaloux » en français, est calqué sur leur célèbre morceau sorti en 2017, « Ghen » ou « Jaloux ».





Les paroles soulignent l’importance de l’hygiène des individus et de la distanciation sociale, et le refrain incite l'auditoire à se laver les mains avec soin afin d’éviter toute contamination. Le parolier a collaboré avec l'Institut national de la santé au travail et de l'environnement pour réadapter le texte.





Le tube est devenu encore plus viral avec la vidéo de la chorégraphie hilarante du danseur Quang Dang, qui rappelle les gestes du lavage des mains. Celle-ci a été parodiée par de nombreux internautes avec le hashtag #ghencovychallenge.