Kogene Biotech et son kit de détection rapide et précis du COVID-19

ⓒ KOGENEBIOTECH

Fondé en 2000, la petite société sud-coréenne Kogene Biotech est spécialisée dans les réactifs de diagnostic moléculaire. Depuis ses débuts, elle a développé plus de 800 réactifs pour des tests génétiques à des fins de diagnostic in vitro, de sécurité alimentaire et de détection des maladies animales avec la technologie dite d’amplification en chaîne par polymérase ou PCR en temps réel.





ⓒ KOGENEBIOTECH

Mais si elle fait beaucoup parler d’elle en ce moment, c’est parce qu’elle a développé un kit de dépistage du nouveau coronavirus qui se démarque clairement en termes de performances et de rapidité et qui est plébiscité par les pays du monde entier.