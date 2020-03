ⓒ YONHAP News

L'épidémie de COVID-19 qui frappe la planète fait craindre que l'économie mondiale ne soit confrontée à une stagflation, qui est la combinaison d'une activité économique stagnante et d'une inflation élevée.





Le terme de stagflation a été utilisé pour la première fois par le politicien britannique Iain Macleod dans les années 1960. Petit rappel historique, avant la Seconde Guerre mondiale, en général l’inflation diminuait en période de récession et augmentait lors d’un boom économique. Mais ce précepte n’est plus de mise depuis longtemps. Car les prix peuvent continuer à grimper même pendant une récession.





Aujourd’hui, les craintes grandissantes concernant la propagation rapide du virus attisent la panique des gens et leur désir d’acheter des produits de première nécessité comme du papier hygiénique, de l’eau et des conserves aux quatre coins de la planète, entraînant une hausse des prix. Une contraction économique, couplée à l'inflation, va inévitablement aggraver la récession. La communauté mondiale doit donc faire tout son possible pour éviter la stagflation, la pire situation économique qui soit.