Covid- 19 : les J.O de Tokyo reportés en 2021

Après de longs atermoiements, il a bien fallu se rendre à l’évidence. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sont officiellement reportés à l'année prochaine, en raison du nouveau coronavirus. Le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, et le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, se sont finalement accordés sur ce point lors de leur entretien téléphonique du 24 mars dernier, soit 122 jours avant le début de ce grand rendez-vous sportif international, qui devait débuter le 24 juillet prochain. Certes, les Jeux ont été annulés à cinq reprises, suite aux deux Guerres mondiales. Mais ils n’ont jamais été reportés dans l’histoire moderne. Donc, les JO de Tokyo sont les premiers à l’être en 125 ans d’existence de cette institution sportive. Par conséquent, Tokyo est amené à suspendre tout le processus en cours. Pour commencer : annuler le relais de la flamme olympique qui devait débuter jeudi dernier, sur l’archipel nippon.





En fait, beaucoup s’y attendait déjà. Le Covid-19 ne s’est pas cantonné à son premier foyer, à savoir la Chine, mais il a débarqué sur tous les continents. Sa propagation virulente a poussé la plupart des nations à verrouiller leurs portes. Et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a fini par qualifier l’épidémie de « pandémique ». Cette crise sanitaire a semé la panique dans le monde entier, en plongeant les marchés financiers et paralysant la vie quotidienne. En Europe et aux Etats-Unis, les magasins ont fermé tous leurs rideaux à l’exception de quelques commerces essentiels tels que les pharmacies, et les habitants sont obligé de limiter leurs déplacements voire sont interdits de sortir. Même ambiance sur le plan sportif.

Mais le gouvernement japonais voulait y croire jusqu’au dernier moment. Sans doute ne voulait-il pas revivre un cauchemar qui le hante ? En effet les Jeux de Tokyo de 1940 ont été annulés à cause de la guerre entre le Japon et la Chine. Par ailleurs, le report des JO de 2020 fera subir au pays hôte d’importantes pertes économiques et risque d’affaiblir la position politique du Premier ministre. Mais le vent a tourné. Le président Donald Trump, un soutien fort de Shinzo Abe, a rapidement évoqué la possibilité d’ajourner ce grand rendez-vous. Le Canada et l’Australie ont été les premiers à le boycotter. Les athlètes étaient aussi contestataires, parce qu’ils ne pouvaient pas s’entraîner correctement.