La Compagnie de danse de la province de Gyeonggi se produira au petit théâtre du Gyeonggi Art Center, à Suwon. Le spectacle, intitulé « Danse-On : Ryeon », devait initialement se dérouler les 10 et 11 avril devant le public. Mais finalement il aura lieu une seule fois, le 11 avril, et ce sans public en raison du Covid-19. Une retransmission en direct sur Internet est cependant prévue.





Cette œuvre en cinq actes raconte l'histoire d'une danseuse de cour de la dynastie Joseon, nommée Seo-ryeon. Le roi s'éprend de cette jeune femme, belle et talentueuse. La reine, jalouse, expulse Seo-ryeon de la cour et le général Do-dam, qui admire aussi la danseuse, lui déclare son amour et elle lui répond positivement. Cependant, Seo-ryeon perd la vie au cours d'un affrontement entre les hommes du général et les soldats du roi. Mais, grâce à une cérémonie officiée par la chamane Mo-hwa, Seo-ryeon revient à la vie et retrouve son amoureux Do-dam.





Parmi les œuvres présentées par la Compagnie de danse de la province de Gyeonggi pour la saison 2020, il s'agit de l'unique pièce qui se joue dans une petite salle de théâtre, ce qui garantit l'intimité avec les danseurs et aussi beaucoup d'émotions.





Date : le 11 avril 2020

Lieu : Gyeonggi Art Center, à Suwon