Un spectacle à mi-chemin entre un concert et une comédie musicale se joue du 24 au 26 avril au Théâtre Yong du Musée national de Corée à Séoul. Cette nouvelle création intitulée « La Salle de thé à chansons... où coulent les histoires » va permettre aux spectateurs d'admirer une vingtaine de chansons coréennes nées au cours des cent dernières années, dont notamment « Gohyang », c'est-à-dire « Le pays natal », composée par Chae Dong-seon et écrite par Jeong Ji-yong, ou « Dongmu saenggak », ou « En souvenir d'un ami », de Lee Eun-sang et de Park Tae-jun.





Le spectacle a pour décor une salle de thé, autrefois bondée mais désertée aujourd'hui. Le patron du lieu tient pourtant à ses habitudes. Il ouvre ses portes toujours à la même heure, fait le thé et met la musique dans la salle. Et il sert ses rares clients avec tout son cœur, en leur faisant écouter les chansons choisies avec soin et en leur racontant de vieilles histoires.





Six chanteurs et deux acteurs seront sur les planches pour présenter cette nouvelle pièce créée par le metteur en scène Yeon Gyeong-jin et le directeur musical Na Sil-in.





Date : du 24 au 26 avril 2020

Lieu : Théâtre Yong du Musée national de Corée, à Séoul