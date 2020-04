Une comédie musicale familiale, intitulée « Ours du printemps », sera jouée du 25 avril au 30 août au Centre d'arts Sewoo à Séoul.





Adaptée du roman pour enfants éponyme de Song Mi-gyeong, cette pièce raconte le bouleversement provoqué par l'arrivée d'un ours et d'un garçon nommé Si-won dans une classe d'école primaire où, d’habitude, rien d'intéressant ne se passe. Comment ces nouveaux élèves et leurs camarades vont-ils s'adapter les uns aux autres ? C'est un spectacle qui mélange habilement le rire et les émotions.





Sur la scène, l'acteur incarnant l'ours porte un costume qui ressemble à s'y méprendre à un vrai animal vivant, ce qui va certainement attirer l'attention des enfants spectateurs.





Date : du 25 avril au 30 août 2020

Lieu : Centre d'arts Sewoo, à Séoul