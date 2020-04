Printemps sur le fleuve Donggang

ⓒ KBS

Le printemps est pleinement dans l’air. L’hiver a enfin cédé sa place à la saison verte, et maintenant, partout dans le pays du Matin clair, nous observons des paysages verdâtres qui nous font ressentir la fraîcheur printanière.

Cette semaine, « Saveur du terroir » part dans la province de Gangwon, plus particulièrement dans les zones autour du fleuve Donggang, afin de découvrir les différents plats préparés avec les ingrédients saisonniers locaux.





Le Donggang, qui fait 65 km de long, est un fleuve traversant diverses zones de la province de Gangwon. L’écosystème y étant proprement conservé, il est connu comme un véritable gisement de faune et de flore. Le paysage sublime permet également d’apprécier des roches aux formes particulières et originales et des précipices escarpés. En vue de préserver l’environnement détérioré par les touristes, depuis le début de l’année 2000, les environs du fleuve ont été désignés comme « zone de protection de l’écosystème ».

Notre première destination cette semaine est le village Eoreumchimaeul, dans le comté de Pyeongchang, surnommé « forteresse » de l’écosystème du pays du Matin clair. Pour les villageois qui y ont vécu longtemps, le fleuve Donggang est un lieu nostalgique. En effet, dans leur enfance, ils buvaient l’eau de ce fleuve, y attrapaient des poissons et y faisaient du patinage sur glace en hiver. Aujourd’hui, ce n’est plus possible mais ils se rappellent de ce beau souvenir en se régalant des spécialités locales.





Tout d’abord, lorsqu’ils allaient attaper des poissons d’eau douce, ils n’oubliaient pas de se munir de deux ingrédients : de la pâte de piment rouge « gochujang » et le fameux chou pimenté et fermenté, le « kimchi ». Avec ces condiments, ils préparaient au bord du fleuve le « minulgogi kimchimaeuntang » et le « minulgogi gochujanggui ». Le ragoût pimenté fait uniquement de poisson et la grillade de poisson assaisonné au piment rouge et accompagnés de riz cuit à la vapeur étaient tellement succulents. Selon les habitants, même s’ils utilisent les mêmes ingrédients aujourd’hui, ils n’arrivent pas à restituer la même saveur de ces plats.

Les graines de sarrasin germées ne sont jamais absentes des tables de ce village. Cultivées uniquement avec de l’eau propre, elles ont une texture bien croquante comme celles du soja. Riche en rutine, le sarrasin permet de prévenir les maladies chroniques notamment le diabète. D’ailleurs grâce à sa haute teneur en fibres alimentaires, il permet de régler le problème lié à la constipation. On l’ajoute dans le « bibimguksu », nouilles assaisonnées de manière aigre et douce, ou on l’accompagne avec le « songeohoemuchim », la truite crue garnie de divers légumes, et le beignet « songeotwigim ».





Déplaçons-nous à Geobugimaeul, un village qui était un lieu de repos pour les transporteurs qui se déplaçaient par radeau jusque dans les années 1970. Ce village, qui grouillait de monde dans le passé, n’abrite qu’un seul foyer aujourd’hui. En se souvenant des jours anciens, une maman et ses deux fils nous accueillent avec divers mets.

Les poissons d’eau douce attrapés sont tout de suite bien grillés sur la braise puis mis dans un filet que l’on attache au dessus du foyer. En effet grâce à la fumée du feu, les poissons sont bien séchés à l’abri des insectes. Il y a divers mets que l’on peut préparer avec ce poisson bien séché. Pour le « mallinminulgogi jangajji », il suffit de tremper les poissons dans une jarre remplie de gochujang et de laisser fermenter un mois. Les poissons sont tellement tendres que l’on peut même consommer les arêtes. Quant au ragoût limpide fait uniquement de navet et de poissons séchés, appelé « mallinminmulgogi malgeuntang », il s’agit d’un plat bien rafraîchissant et succulent qui permet de se débarrasser rapidement de la gueule de bois.





Nous nous retrouverons au mois d’avril avec diverses spécialités de la cuisine coréenne.