New Wrap et ses films pour emballage alimentaire

Fondée en 2005, la société New Wrap est un producteur de matériaux d’emballage alimentaire à usage domestique, surtout de films alimentaires en polyéthylène, de gants hygiéniques, de sacs à fermeture éclair, de papier aluminium et de films écologiques.





C’est aussi la première entreprise du pays de ce secteur à avoir acquis trois certifications, dont le certificat d’émission de carbone et le SQF 2000, qui est l’une des six normes approuvées par la Global Food Safety Association. SQF veut dire sécurité alimentaire de qualité, et c’est une certification de contrôle de la qualité des aliments basée sur une analyse des risques et des points de contrôle critiques HACCP.





Par ailleurs, New Wrap est une entreprise qui œuvre pour le développement de produits respectueux de l’environnement. Car l’utilisation de produits jetables n’est pas toujours bien pour protéger l'environnement.