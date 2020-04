ⓒ YONHAP News

Alors que le COVID-19 se répand un peu plus tous les jours dans le monde entier, les « shutdowns », autrement-dit les mises à l’arrêt forcées se sont généralisées. Une mise à l’arrêt fait référence à une suspension temporaire et partielle des opérations ou de l’activité commerciale d’une entreprise.





Aujourd’hui, la propagation mondiale du COVID-19 a mis le monde entier en mode arrêt. En Chine, pays où s’est déclaré le nouveau coronavirus, les usines reprennent peu à peu leurs opérations. Mais dans le reste de la planète, les usines aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud ont cessé de tourner en raison du nombre toujours croissant de personnes infectées par la maladie. Aussi pour tenter d’endiguer la pandémie, les gouvernements des quatre coins du monde ont-ils décidé de restreindre les mouvements de leurs populations.





Avec un réseau de distribution au point mort, les usines des groupes sud-coréens à l’étranger ferment aussi leurs portes, craignant que l’épidémie ne se répande dans leurs bases de production et provoque une réaction en chaîne qui pourrait affecter l’économie sud-coréenne dans son ensemble. Il est donc peut-être temps de proposer des mesures à court et à long terme qui permettront d’éviter que la situation ne s’aggrave davantage et normaliser l’économie.