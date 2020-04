Début : 2016





Lim Young-woong est un chanteur de « trot » sud-coréen. Né en 1991 à Pocheon, dans la province de Gyeonggi, il a fait des études en musique populaire à la faculté. En 2016, il a gagné le premier prix de la célèbre émission télévisée hebdomadaire de la chaîne KBS « Concours de chant national ». La même année, il a fait ses débuts officiels en publiant son premier single « I hate you ». Le succès n'a cependant pas été au rendez-vous. Ce qui ne l’a pas empêché de sortir de nouveaux titres durant les années suivantes : « What really matters », « Elevator » en 2017 et « Not the stairs but the elevator » en 2018.

Lim a participé à l'émission de télé-crochet « Mister Trot », diffusée de janvier à mars 2020 sur la chaîne TV Chosun. Lors de la finale, il a remporté le trophée en récoltant plus de 25 % des voix des téléspectateurs, suivi de Young Tak en deuxième place et de Lee Chan-won en troisième. Depuis, il s’impose comme une idole de la musique de trot. Entre mai et août 2020, Lim sera en tournée nationale avec d’autres lauréats et participants de « Mister Trot ».





I hate you (single, 2016)

What really matters (single, 2017)

Elevator (single, 2017)

Not the stairs but the elevator (single, 2018)