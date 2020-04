Le culte des ancêtres en Corée est une belle tradition, d’autant qu’une personne âgée face à la mort est persuadée qu’elle continuera à vivre dans la mémoire de ses descendants. Le 5 avril, fête de Hanshik, semblable à la Toussaint en France, les sud-Coréens restant fidèles à cette tradition, se rendent sur le lieu où reposent leurs aïeux.





Les enfants, qui accompagnent leurs parents dans cette visite aux tombes familiales, peuvent avoir l’impression d’être sortis pour un pique-nique. En fait, papa et maman ont préparé des plats et des fruits à offrir à leurs ancêtres. Ceux-ci ne les apprécieront que par le regard et voudront bien les partager avec leur progéniture. Autour de Hanshik, il fait souvent beau. En fait, c’est le début de Cheongmyeong, une des 24 périodes du calendrier agricole, la vraie saison du renouveau pour les Coréens. Comme son nom l’indique, la période de Cheonmyeong est effectivement marquée par la pureté de l’air et une atmosphère lumineuse.





