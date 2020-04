La femme, l’épouse, la mère en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News





Comme le disait Aragon, « La femme est l’avenir de l’homme » et en Corée du sud plus que jamais, l’engagement des femmes dans toutes les sphères de la société est de plus en plus remarqué. De la dynastie de Joseon en passant par l’après colonisation et jusqu’à nos jours, nous sommes partis à la découverte des Femmes coréennes, avec un grand F.





Le paternalisme et la misogynie ont longtemps limité et déconsidéré les femmes. Et si le développement industriel et la modernisation de l’économie amorcé après la guerre de Corée a été constant, celui des mœurs et des consciences sur le statut et le rôle des femmes dans la société n’a que récemment évolué. Découvrons ces nouvelles générations de femmes qui dépassent ses carcans.





Le confucianisme est souvent considéré comme une religion et une idéologie qui maintient la femme dans un rôle jugé archaïque, à l’orée de la mondialisation et de l’occidentalisation de la culture coréenne. Nous nous sommes intéressés à ce que veulent et incarnent les femmes d’aujourd’hui.