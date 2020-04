Le double album est de plus en plus apprécié à l’ère du numérique

ⓒ Getty Images Bank

Au sein de l’industrie musicale, le streaming occupe une position dominante et cette tendance est perceptible depuis plusieurs années. L’écoute de musique en streaming est complètement rentrée dans les habitudes des consommateurs du monde entier et le phénomène est encore plus fort aux Etats-Unis.





Cependant, certains artistes optent pour un album voire un double album, divisé en deux volumes. C’est le cas des Smashing Pumpkins. Le groupe de rock alternatif américain, qui a marqué le milieu des années 90, sera de retour avec un double album composé de 21 morceaux.





Parmi les artistes sud-coréens, c’est Baek Ye-rin qui a su relever ce défi en publiant un double album en janvier dernier. Intitulé « Every letter I sent you », cet album comportant au total 18 chansons, s’est trouvé en tête de différents classements de ventes d’albums dans le pays du Matin clair.





Ce succès montre que l’ex-membre du duo féminin 15& est aujourd’hui largement reconnue comme une auteure-compositrice-interprète de grand talent.