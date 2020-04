Plusieurs chanteuses populaires des années 90 font leur retour sur scène

ⓒ KBS

En Corée du Sud, on assiste depuis l’an dernier à un véritable engouement pour la musique très populaire des années 1990.





Appelé « Online Tapgol », cette tendance permet aux jeunes de découvrir des stars tombées aux oubliettes depuis longtemps. Le parc Tapgol, pour ceux qui ne sont jamais venus à Séoul, est un lieu de rendez-vous des personnes âgées situé en plein cœur de la capitale.





Profitant de ce phénomène, de plus en plus d’artistes sortent de l’ombre pour renouer avec leur carrière musicale. C’est le cas de Lee Soo-young. La reine des ballades a sorti le 3 mars le single « Find Me », après 11 ans d’absence.





RIAA, qui était quasi invisible dans les médias, lui a emboîté le pas en publiant le 20 mars un nouveau single, « Spring ». La vocaliste, qui a fait ses débuts en 1996 avec « Diar », a ainsi repris la chanson interprétée en 1973 par Kim Jung-mi et signée par le guitariste légendaire Shin Joong-hyun.





Quant à Wax, qui a fait ses débuts en 1998, elle a publié le 19 mars une nouvelle ballade « Take Me Home ».