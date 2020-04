Japon : une cérémonie de fin d’études se déroule avec les avatars des étudiants

ⓒ Getty Images Bank

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, l’université en ligne de BBT (Business Breakthrough) au Japon, a récemment organisé une cérémonie de fin d’études à l’aide de robots « Newmi ».





Quatre diplômés de licence et de master ont manœuvré à distance des androïdes de taille humaine pour recevoir leurs certificats de diplôme de la part du directeur de l’établissement. Leur visage s'affichait sur des écrans équipés au niveau de la tête des robots, et la diffusion se faisait en temps réel. L’un d’entre eux a aussi donné un discours de célébration via son avatar.





Les autres étudiants ont assisté à l’événement via une plateforme de vidéoconférence.