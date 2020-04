Pyongyang s’en prend de nouveau à Mike Pompeo

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord a vivement critiqué le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Dans un communiqué publié lundi au nom du nouveau directeur général chargé des négociations avec les Etats-Unis, Pyongyang a dénoncé des « commentaires irréfléchis » qui ne font que saper sa volonté de renouer le dialogue avec Washington. Le pays communiste fait référence à la conférence de presse donnée vendredi dernier, à l’issue d’une réunion virtuelle des ministres des Affaires étrangères du G7.





« Mike Pompeo a déclaré que le G7 et l’ensemble des nations devaient rester unis pour appeler la Corée du Nord à revenir à la table des négociations, tout en maintenant une pression à la fois diplomatique et économique contre ses programmes nucléaires et balistiques. Dans son communiqué, Pyongyang affirme avoir perdu tout intérêt pour le dialogue suite aux remarques insolentes de Pompeo. Selon elle, Washington joue double jeu avec, d’un côté, le président américain qui présente un plan d'aide sincère de lutte contre l'épidémie de Covid-19, dans une lettre personnelle adressée au dirigeant Kim Jong-un, et de l’autre, le secrétaire d'Etat qui profère des injures à son encontre devant la communauté internationale. Je pense que Pyongyang tente par cette déclaration de semer la discorde entre Trump et Pompeo », explique Lee Jong-hoon, commentateur politique.