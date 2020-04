La situation énergétique en Corée du Nord

ⓒ KBS

Dans le sillage de l'épidémie de Covid-19, la classe politique sud-coréenne a récemment évoqué la possibilité de réactiver le complexe industriel conjoint de Gaeseong, en territoire nord-coréen, pour la fabrication de masques. La mise en œuvre de tels projets nécessite pourtant un approvisionnement stable en électricité. La Corée du Nord, comme tout pays, accorde une grande importance à sa production d’énergie.





« La production d'énergie est la clé de voûte de la politique industrielle nord-coréenne. Depuis la libération du pays du joug colonial japonais en 1945, et jusqu'aux années 1950, le régime communiste a misé en priorité sur l'hydroélectrique. A partir des années 1960, il s'est tourné vers le thermique comme source d'énergie complémentaire. Et depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel dirigeant Kim Jong-un, des efforts ont été portés sur les énergies renouvelables. Le journal officiel nord-coréen Rodong Sinmun rapporte que le régime dépend principalement de l'hydroélectricité pour ses besoins énergétiques. Or, pour cette même raison, la pénurie d'électricité s'aggrave en hiver, lorsque les rivières gèlent », nous raconte Kang Mi-jin, une réfugiée nord-coréenne devenue journaliste pour le quotidien en ligne Daily NK.





Désormais, la population nord-coréenne se tourne vers l’énergie solaire pour pallier les manquements des centrales. Le 21 mars, le site de propagande « DPRK Today » rapportait que la production d'énergie solaire à Pyongyang avait été multipliée par 2,5 en un an. Les autorités encouragent même la population à s’équiper en panneaux, en délivrant sans délai des permis de commerce à cet effet.