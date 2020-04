Une comédie musicale pour enfants « Billy se bile » sera jouée du 3 avril au 28 juin au Coex Art Hall situé dans le sud de Séoul.





Billy est un petit garçon qui se fait toujours de la bile. Il s'inquiète pour tout et pour rien. Un jour, sa grand-mère lui offre des « poupées tracas » pour le réconforter. L'enfant confie ses angoisses à ces petites poupées qui, à leur tour, ont besoin de leurs propres poupées tracas pour se faire consoler.





Cette comédie musicale drôle et attendrissante est une adaptation du roman pour enfants éponyme d'Anthony Browne. Écrivain et dessinateur anglais, Anthony Browne est l'un des auteurs de littérature jeunesse les plus célèbres au monde. En 2000, il a reçu le prix Hans Christian Andersen, considéré comme le prix Nobel de littérature jeunesse.





Date : du 3 avril au 28 juin 2020

Lieu : Coex Art Hall, à Séoul