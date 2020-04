Alors que les élections législatives du 15 avril approchent à grands pas, une exposition portant un regard sur l'histoire de la démocratie sud-coréenne à travers les archives électorales est à l'affiche du Musée d'art Ilmin, situé en plein cœur de Séoul, du 24 mars au 21 juin. Elle s'intitule « The Better Man 1948-2020: Pick Your Representative for the National Assembly », c'est-à-dire, « l'Homme meilleur 1948-2020 : Choisissez votre représentant à l'Assemblée nationale ».





Organisée conjointement par le Musée d'art Ilmin et la Commission électorale nationale (NEC), cette exposition présente quelque 300 documents d'archives relatifs aux élections ayant eu lieu en Corée du Sud depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui : des affiches électorales, des tracts ou des extraits de journaux. Parallèlement, 21 artistes ou collectifs d'artistes contemporains exposent leurs œuvres sur le thème des élections sous diverses formes : musique, théâtre, jeux ou installation.





Les visiteurs peuvent également participer aux diverses activités, manifestations ou débats organisés en marge de l'exposition.





Date : du 24 mars au 21 juin 2020

Lieu : Musée d’art Ilmin, à Séoul