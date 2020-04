Le Centre culturel de Busan présentera le 23 avril une nouvelle édition de la série « Beethoven qui lit la peinture ». Cette série qui combine la musique et la peinture a été créée en 2010 dans le but de permettre au public d’apprécier à la fois la musique classique et les tableaux de peintres célèbres.





Le sujet de la cinquième édition de cette série est « Secrets de peinture de portrait ». Les spectateurs apprendront les histoires qui se cachent derrière les portraits les plus célèbres au monde comme « La jeune fille à la perle » de Johannes Vermeer, « La naissance de Vénus » de Sandro Botticelli ou encore les autoportraits de Van Gogh.





Les éditions précédentes avaient pour thème « Manet, Monet et impressionnisme » ou « Gogh et Gauguin » entre autres.





Le spectacle sera animé par une commentatrice spécialisée. Plusieurs morceaux de musique classique spécialement choisis seront joués par un ensemble de musique de chambre.





Date : le 23 avril 2020

Lieu : Centre culturel de Busan