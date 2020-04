ⓒ Getty Images Bank

De plus en plus d’institutions financières signent des accords dit RegTech, qui est un mot composé des termes « réglementation » et « technologie ». Le RegTech fait référence aux technologies de l’information conçues pour aider les sociétés financières à gérer plus facilement les processus internes de réglementation et de conformité. Il aide notamment les entreprises à comprendre les réglementations en temps réel grâce à une intelligence artificielle, la technologie de la blockchain et le big data.





Depuis plusieurs années maintenant, l’industrie financière crée des services basés sur la fusion et la convergence des technologies grâce à sa collaboration avec d’autres industries. Mais aujourd’hui, l’évolution technologique rapide de la quatrième révolution industrielle donne lieu régulièrement à de nouvelles réglementations concernant la protection des informations personnelles et la gestion des risques.





Par conséquent, l’attention est plus que jamais portée sur le RegTech, une technologie qui permet aux institutions de répondre rapidement à tout problème réglementaire. En 2023, l’investissement mondial dans le RegTech devrait atteindre les 120 milliards de dollars, contre 19 en 2018. Mais surtout, les clients s’attendent aussi à ce que le développement de cette nouvelle technologie rende les transactions financières plus sûres et plus pratiques.