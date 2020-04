ⓒ YONHAP News

C’est un geste sans précédent qu’a décidé de faire le gouvernement sud-coréen en allouant ce qu’il a baptisé le fonds de secours d'urgence aux familles les plus démunies ou dans le besoin pour les aider à affronter les difficultés économiques causées par la pandémie de COVID-19.





Lors de la troisième session du conseil économique d’urgence présidée par le président de la République la semaine dernière, le gouvernement a en effet décidé d’allouer 1 million de won, soit presque 820 dollars, à chaque famille de plus de quatre personnes appartenant aux 70 % des revenus les plus faibles. Pour une personne seule, le montant sera de 400 000 wons, pour un couple sans enfant de 600 000 wons et avec un enfant de 800 000 wons. Cela ne sera toutefois pas de l’argent comptant, mais des bons d’achat ou de la monnaie numérique.





Ce geste du gouvernement est le premier du genre depuis sa création, et il reflète la gravité de la situation actuelle. L’exécutif souligne également que ce fonds d’urgence a trois objectifs : garantir les moyens de subsistance des gens, stimuler la consommation et soutenir la population.