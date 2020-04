La 14e édition du Seoul Jazz Festival aura lieu les 23 et 24 mai

Date : les 23 et 24 mai 2020

Lieu : Parc olympique à Séoul





Une semaine après le BML, le parc olympique de Séoul accueillera plusieurs musiciens de renommée internationale.





Le Seoul Jazz Festival s’y tiendra les 23 et 24 mai prochains pour l'immense joie des passionnés de jazz. Il s’agit déjà de sa 14e édition ! Sur le line-up, on trouve de grandes figures comme le bassiste de jazz fusion américain Marcus Miller et le pianiste et chanteur brésilien Sergio Mendes.





Afin de rendre cet événement plus accessible au grand public, des artistes de k-pop comme Crush, Baek Ye-rin et le duo mixte Akmu monteront également sur scène.