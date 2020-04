L’Afrique en tête, la Corée à cœur

Martin Kossi Ahossey est docteur et chercheur en politique étrangère des Etats. Togolais d’origine, il est en Corée du Sud depuis de nombreuses années, il fait feu de tout bois pour rapprocher culturellement, économiquement et diplomatiquement la Corée du Sud du Togo mais aussi de l’Afrique en général. Il commence par nous confier ses perceptions sur la politique étrangère de la Corée du Sud au Togo et plus largement en Afrique.





ⓒ Fournies par Martin Kossi Ahossey

Notre invité nous livre ensuite ses impressions sur les politiques dites de « développement » ou de « co-développement » et de ses implications d’hier à aujourd’hui tout en passant par son cheval de bataille « l’auto-développement ». Ensuite il nous parle des parallèles et des différences que l’on peut faire en matière de colonisation, entre l’Afrique et la Corée.





Découvrez également ses anecdotes sur les similarités culturelles entre le pays du Matin clair et le Togo ainsi que ses projets pour l’avenir en ce qui concerne le rapprochement entre la Corée du Sud et l’Afrique.