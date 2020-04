La lutte pour mon chemin (6) 믿음직해요

Dialogue de la onzième semaine

장예진:저 전 남친이 바람 피워서 헤어졌거든요.

Chang Ye-jin : J’ai rompu avec mon ex-petit ami, parce qu’il m’a trompée.

김주만:네, 그러세요?

Kim Ju-man : Ah bon ?

장예진:그래서 그런가 이상하게 대리님이 그렇게 막 철벽 치면 더 믿음직해요.

Chang Ye-jin : C’est peut-être pourquoi, bizarrement, parce que vous ne me laissez pas me rapprocher de vous, j’ai plus confiance.

김주만:네?

Kim Ju-man : Pardon ?

장예진: 다른 여자들한테도 다 그럴 거 같아서... 그래서 더...

Chang Ye-jin : Ça laisse penser que vous devez vous comporter comme ça

avec les autres femmes aussi… Alors, encore plus …

김주만:더?

Kim Ju-man : Encore plus ?

장예진:더 좋아요. 사귀고 싶어요

Chang Ye-jin : J’aime encore plus. Je voudrais sortir avec vous.





L’expression de la semaine

믿음직해요: J’ai confiance.





믿음직하다: adjectif verbal qui est employé pour décrire une personne ou une action en qui on peut avoir confiance. Il se traduit par « être fiable », « être crédible » ou « avoir confiance » selon les cas.

ex) 내 친구는 믿음직해요. J’ai confiance en mon ami.









Mots et expressions à retenir

저: je, moi

전: ancien

남친: abréviation de 남자친구 qui signifie « petit ami »

▶ 여자친구: petite amie (abréviation : 여친)

바람 피우다: tromper (dans le sens « être infidèle à son partenaire amoureux »)

-어서 ou -아서: terminaison qui indique la cause

헤어지다: rompre

네, 그러세요? : Ah bon ?

그래서 그런가: C’est peut-être pourquoi

이상하게: bizarrement

대리: poste au sein d’une entreprise, qui est un sous-chef dans une équipe

님: suffixe marquant le respect

※ On peut appeler « 대리님 » une personne qui est au poste 대리

그렇게: comme ça

철벽 치다: Au sens littéral, « dresser un mur de fer ». Au sens figuré, cette expression signifie que l’on ne laisse pas quelqu’un se rapprocher de soi.

-면: terminaison qui indique une supposition

더: plus, davantage

네? : Pardon ?

다른: autre

여자: femme

들: particule qui marque le pluriel

다: tout

한테: à, avec

도: aussi

그렇다: être comme ça

-을 것 같다: il semble, avoir l’air de

그래서: alors, c’est pourquoi

좋다: être bon, être bien, aimer, plaire

사귀다 sortir avec quelqu’un (dans le sens d’« avoir une relation amoureuse »)

-고 싶다: vouloir, avoir envie de





Petite conversation avec l’expression de la semaine 믿음직해요

(Dialogue entre deux amis 민수 et 수미)

수미: « Est-ce que tu as trouvé un nouvel employé? » 새 직원 찾았어?

민수: « Non, pas encore. » 아니, 아직.

수미: « Tu veux que je te présente une personne? » 내가 한 사람 소개해 줄까?

민수: « Qui ? » 누구?

수미: « C’est le petit frère d’un ami. Il est gentil et honnête. J’ai très confiance en lui. » 내 친구 남동생인데, 착하고 성실해. 아주 믿음직해.

민수: « Ah bon ? Alors, présente-le-moi, s’il te plaît. » 아, 그래? 그럼 소개해 줘.





A retenir

새: nouveau »

직원: employé

찾다: trouver

▶ 찾았어: forme conjuguée du passé de 찾다

아니: non

아직: pas encore

한 사람: une personne

소개하다: présenter

해 주다: daigner

-을까? : terminaison qui marque une proposition

착하다: être gentil

성실하다: être honnête

아주: très, beaucoup

아 그래? : Ah bon ?

▶ C’est la forme non honorifique de « 네, 그러세요? »