Evolution de la célébration des anniversaires

Les célébrations, que ce soient les mariages, les anniversaires des 1, 60 et 70 ans voire plus, se sont toujours faites en grande pompe au pays du Matin clair. Malheureusement, les temps changent et on remarque que la façon de célébrer un heureux événement ne se fait plus de la même façon. Certes, quelques familles continuent de perpétuer la tradition et organisent de très grandes réunions entre leurs membres et des amis pour fêter un jour important, mais d’autres estiment que ce n’est plus nécessaire et se contentent de préparer des célébrations en petit comité, et surtout moins coûteuses. Cette semaine, nous vous parlons de l’évolution des célébrations en Corée du Sud, mais surtout celles concernant les anniversaires…





ⓒ YONHAP News, KBS WORLD Radio

Commençons par le tout premier anniversaire d’un enfant. Il ne s’agit pas des un an… mais des 100 jours. Ici, nous célébrons le « baek-il », littéralement, les 100 premiers jours que les enfants ont traversé en bonne santé. Cela a longtemps été une bonne raison, tant la péninsule coréenne a traversé des siècles d'invasions, de guerres et de batailles, poussant le taux de mortalité infantile à un niveau malheureusement trop élevé. Au sortir de la guerre de Corée, en 1953, le pays était l'un des plus pauvres au monde.Arriver à 100 jours était donc de bon augure. La célébration traditionnelle se fait avec des fruits et des pâtes de riz et autres gâteaux traditionnels, tous présentés en nombre impair, autour de l’enfant, assis sur un petit fauteuil, tel un roi ou une reine. Désormais, cette fête est plus simple et se passe souvent entre membres proches de la famille, parfois même au restaurant.





ⓒ Getty Images Bank

Il en va de même pour la première année de l’enfant, ce premier anniversaire appelé « cheot-dol », est célébré lors d’un « dol janchi », soit « le buffet du premier anniversaire ». Un espace dédié est loué dans un restaurant avec un buffet, un écran géant où sera diffusée une vidéo et des photos de l’enfant et un animateur pour divertir les invités qui repartiront avec un petit cadeau souvenir de l’événement avec la date et le nom de l’enfant estampillés dessus. Lors de cette fête, l’enfant se voit présenter un plateau avec différents objets, tous ayant une signification qui symbolisera de quoi sera fait son avenir. On aura le marteau de la justice, l’argent de la richesse, le pinceau du calligraphe, le micro de la célébrité, le stéthoscope du médecin, la balle de baseball du sportif, etc. Célébré en grande pompe, cet anniversaire se fait de plus en plus en petit comité, évitant ainsi les dépenses que cela implique. Donc, seule la famille et les amis proches sont conviés à partager ce moment de bonheur dans un lieu désigné.





ⓒ KBS

Et malheureusement, il en va de même pour les anniversaires des 60 ans dits « hwangap » ou « hoegap » et des 70 ans « jingap ». Précisons que la population sud-coréenne vit de plus en plus longtemps. Fêter son 70ème anniversaire, il y a encore quelques décennies, n’était pas si courant. C’est pour cela que l’anniversaire des 80 ans, « palsoon », est aussi vu comme très important, un événement inimaginable il y a encore un demi-siècle… Mais, les grandes réunions de famille avec location de buffet se font de moins en moins. On donne la priorité au temps passé ensemble. C’est ainsi qu’une cagnotte est lancée pour inviter les parents qui fêtent leur anniversaire à partir en voyage à l’étranger, parfois pour la première fois de leur vie pour certains. Les enfants accompagnent leurs parents pour ce voyage et profitent ainsi d’un moment familial hors des frontières, de préférence.