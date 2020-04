La Corée, terre de poètes

Si vous visitez une librairie du pays du Matin clair, vous vous rendrez compte bien vite à quel point la poésie est un genre apprécié. Les sud-Coréens aimant en lire tout au long de l’année, les recueils de poèmes sont très présents sur les étals et certains poètes sont même considérés comme de véritables héros nationaux. Nous vous proposons cette semaine un voyage bucolique à la découverte de l’histoire de la poésie coréenne, sur fond d'un douloureux combat pour la démocratisation du pays.





ⓒ Getty Images Bank

A l’origine, on la retrouvait sous la forme de chant dans des représentations mêlant musique, danse et théâtre. Il s’agissait d’un moyen d’expression artistique étroitement lié à des rituels religieux. Avant de les écrire en hangeul, l’alphabet coréen, on utilisait les caractères chinois « hanja » pour immortaliser les œuvres poétiques.Le plus ancien poème coréen connu à ce jour s’intitule « le chant de l’oiseau jaune » (황조가) et a été écrit par le second roi Yuri du royaume de Goguryeo, en 17 avant Jésus-Christ.





ⓒ KBS

Né en 1933, Ko Un est l’un des poètes coréens les plus célèbres à l’étranger et ses œuvres ont été traduites dans plus de 15 langues différentes. Pressenti plusieurs fois pour le prix Nobel de littérature, cet ancien moine bouddhiste a pour thème de prédilection les injustices sociales, le désespoir et l’absurdité de la vie. Ses deux poèmes épiques « Notre généalogie » et « La montagne Baekdusan » font notamment partie du patrimoine culturel du pays.





ⓒ YONHAP News