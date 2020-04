Baemin, numéro un des services de livraison à domicile, jette l'éponge et annule sa tarification très controversée

ⓒKBS News

En Corée du Sud, le service de livraison à domicile s’est très généralisé. Le marché est dominé par « Baedal Minjok », également appelé « Smart Baedal » ou encore « Baemin », proposant une prestation à un tarif abordable via son application mobile pour les commerçants abonnés. Ce géant a modifié son système de tarification. Autrefois, il appliquait un forfait mensuel de 88 000 wons, l’équivalent de 66 euros. Mais il l’a remplacé depuis le 1er avril par un taux de commission fixé à 5,8 % du montant de chaque commande. Ce qui a provoqué un tollé général.





Baemin a justifié sa démarche. Selon lui, le nouveau dispositif empêcherait la minorité des grands restaurants de monopoliser les espaces les plus visibles dans l’application mobile avec leurs annonces suite aux multi-abonnements. En plus, 5,8 % serait inférieur au pourcentage de commission pratiqué par les applis du même type. Autrement dit, ce serait au profit des petits commerçants.





La Fédération des microentreprises de Corée (KFME) ne l’entend pas de cette oreille. Pour elle, cette nouvelle tarification ne serait bénéfique qu’à un petit nombre d'établissements qui vivotent avec un chiffre d’affaires en dessous de 1,55 million de wons, soit 1 170 euros. Bref, la majorité des petits commerçants devront payer plus cher le même service de livraison.





La KFME a accusé Baemin d’abuser de sa position oligopolistique. Le préfet de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung, a, quant à lui, posté sur son compte Facebook une critique acerbe contre le spécialiste de la livraison à domicile. Dans la foulée, il a proposé de mettre au point une application à intérêt public pour ce secteur et a invité la population à passer leur commande par téléphone jusqu’à ce qu’une nouvelle appli soit mise au point. Ce sujet s’est invité aussi dans la campagne des législatives du 15 avril. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a promis de déposer un projet de loi visant à baisser cette commission. Quant à l’autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC), elle s’est dite prête à examiner, avec la plus grande rigueur, le dossier de la fusion entre Baemin et Yogiyo, respectivement les numéros un et deux du marché.





Cependant, certains déplorent l’ignorance sur le système de l’économie des plateformes, qui serait à l’origine de la vive attaque contre Baemin. Et ils appellent à ne pas « tuer les start-ups ». Selon eux, l’industrie des plateformes sait s’autoréguler. Ainsi, tout dominant devrait avoir un rival sérieux tôt ou tard. Et ce n’est pas au pouvoir public de s’immiscer dans ce jeu en prônant un boycottage contre une entreprise privée. En plus, une application publique reviendrait à faire payer le service de livraison à domicile avec l’argent des contribuables. En réponse, le gouvernement a indiqué qu'il préférait vérifier tous les faits liés à cette controverse avant d’annoncer sa position officielle.





Mais revirement de situation. Vendredi, Baemin a fini par jeter l’éponge, dix jours après le lancement de sa nouvelle tarification. Le numéro un du marché a tenu à présenter ses profondes excuses. Il a promis de mobiliser toutes ses capacités technologiques afin de rétablir l’ancien système sur son application mobile le plus rapidement possible, et d’être, à l’avenir, plus à l’écoute des petits commerçants.