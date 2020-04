L’industrie électronique sud-coréenne a tenu bon au premier trimestre 2020

ⓒYONHAP News

Deux géants sud-coréens de l’électronique ont publié mardi leurs résultats d’exploitation pour le premier trimestre de cette année. Les chiffres sont meilleurs que les prévisions, et ce malgré la grande crise provoquée par le COVID-19.

Samsung Electronics a enregistré un chiffre d’affaires de 55 000 milliards de wons, l’équivalent de 41,4 milliards d’euros, et un bénéfice d’exploitation de 6 400 milliards de wons, soit 4,8 milliards d’euros, au cours des trois premiers mois de 2020. Il s’agit d’une baisse respectivement de 8,1 % et de 10,6 % par rapport au trimestre précédent, mais d’une hausse de 4,9 % et de 7,2 % en glissement annuel. LG Electronics a pour sa part déjoué encore davantage les pronostics du marché. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 14 700 milliards de wons, l’équivalent de 11 milliards d’euros, et un bénéfice d’exploitation de 1 090 milliards de wons, soit 8,2 milliards d’euros. Certes, ses ventes ont reculé non seulement comparées au trimestre précédent mais aussi à la même période en 2019. Mais son bénéfice a augmenté de 1,2 % en glissement annuel pour devenir excédentaire, alors qu’il était déficitaire au dernier trimestre de l'année dernière.

Samsung a pu réaliser ces résultats honorables suite à la restructuration du secteur des semi-conducteurs. Par ailleurs, le géant bénéficie de retombées positives dans ce domaine suite à la crise liée au nouveau coronavirus, tandis qu’il enregistre peu de dégâts pour ce qui est de l'informatique, des communications mobiles et de l’électroménager. En effet, la firme a connu une forte hausse de la demande pour ses produits de semi-conducteur destinés aux serveurs informatiques, suite à un surcroît des activités « sans contact », telles que le télétravail ou l’enseignement en ligne généralisés dans le cadre de la distanciation sociale. Quant à son rival, LG, il a pu échapper au choc parce qu’il réalise seulement 5 % de son chiffre d’affaires en Chine, première nation victime du COVID-19, et le fait que les fabricants chinois suspendent leurs activités en début d'année a été bénéfique.

Mais les perspectives restent très incertaines pour le deuxième trimestre, parce que la pandémie ne cesse d'impacter l'économie mondiale. S’y ajoute l’annulation des Jeux Olympiques d’été de Tokyo 2020, qui devait booster la filière électronique. Certains experts font remarquer ces bons résultats en trompe-l’œil. En effet, on constate déjà une baisse de la demande pour les smartphones, téléviseurs ou autres produits d’électroménagers. Enfin, les deux géants sud-coréens ont commencé, en mars dernier, à subir véritablement des suspensions temporaires d'activités dans leurs unités de production délocalisées à l’étranger. Cela devrait impacter le bilan d'avril à juin. On redoute un coup dur notamment pour LG Electronics qui a une forte dépendance vis-à-vis des Etats-Unis et de l’Europe, respectivement de 30 % et de 50 % de son chiffre d’affaires, là où le nouveau coronavirus redouble de virulence ces jours-ci.