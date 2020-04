COVID-19 : Séoul annonce une suspension temporaire de l’exemption de visa

ⓒYONHAP News

Le gouvernement interrompra provisoirement l’exemption de visas pour 151 pays ou régions qui interdisent l’entrée sur leur territoire aux sud-Coréens, et il étendra les restrictions d’arrivée des étrangers qui viennent sur son sol à des fins non indispensables. Cette mesure sera appliquée à partir du lundi 13 avril. C’est ce qu’a annoncé, mercredi, le Premier ministre sud-coréen lors d’une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Chung Sye-kyun a expliqué qu’il s’agissait de renforcer les limitations selon le principe de réciprocité tout en maintenant l’ouverture fondamentale du pays.

Le nouveau dispositif concernera plus exactement 56 nations avec qui la Corée du Sud a conclu un accord d’exemption de visa ainsi que 34 nations dont les ressortissants bénéficient de l’entrée sur son sol sans visa pour une durée déterminée. Tous les voyageurs de ces 90 pays devront dorénavant obtenir un visa auprès de l’ambassade ou de la légation de Corée du Sud installée sur place. Autrement dit, le pays du Matin clair n’interdit pas l’entrée des étrangers mais il la rend plus compliquée.

Selon un responsable du ministère des Affaires étrangères, une telle mesure barrière s’imposait en raison d’une partie importante du nombre d’infections au COVID-19 dites « importées ». En effet, le nombre de nouveaux cas confirmés ne cesse de baisser au pays du Matin clair, pour tomber à 39 patients supplémentaires en un jour le 9 avril dernier. C’est la première fois que le chiffre est passé en dessous de la barre des 40 depuis l’apparition des premiers « super-contaminateurs », mi-février, dans la ville de Daegu. Mais le pays enregistre parallèlement une hausse soutenue des cas importés. Parmi ces 39 nouveaux malades en question, 23 portaient sur des contaminations à l'étranger contre 16 au niveau national. Depuis le 1er avril, le pays impose aux arrivants de l’étranger un confinement obligatoire de deux semaines. En neuf jours, leur nombre a dépassé les 40 000 personnes. Ce qui rend difficile la gestion de ces cas. Il faut également prendre en compte la gravité de la situation aux Etats-Unis et en Europe.

Certains ont fait remarquer les limites de cette suspension de l’exemption de visas, étant donné que la plupart des cas importés concernent des ressortissants sud-coréens résidant à l’étranger, qui ont regagné leur patrie face à la propagation du nouveau coronavirus dans le monde. Les étrangers sont donc peu nombreux à venir dans le pays. Toutefois, relever d’un cran le niveau de contrôle paraît essentiel afin de ne pas manquer ne serait-ce qu’un potentiel super-contaminateur.