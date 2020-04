Le COVID-19 pèse sur l’industrie de la musique populaire

ⓒ Getty Images Bank

La pandémie du COVID-19 frappe de plein fouet plusieurs secteurs allant du commerce jusqu’au tourisme en passant par le transport aérien. L’industrie de la musique n’est pas épargnée. Les dégâts sont particulièrement importants chez les petits organisateurs de festivals de musique.





Face à la propagation du nouveau coronavirus, plusieurs concerts et festivals sont reportés voire annulés. D’après la Record Label Industry Association of Korea, au total 61 spectacles programmés entre le 1er février et le 11 avril sont concernés.





La situation est toute aussi grave dans le quartier de Hongdae à Séoul, considéré comme le berceau de la musique indépendante en Corée du Sud. Suite à l’annulation de 82 concerts durant la même période, les organisateurs ont accusé une perte de 800 millions de wons, environ 590 000 euros.





A travers le pays, le nombre de concerts annulés s’élève à 200. Résultat, de plus en plus d’organisateurs de petite taille voient leur chiffre d’affaire chuter vertigineusement.





Des musiciens indés, qui gagnent leur vie en participant aux concerts ou festivals, connaissent également le même sort. Cette situation alarmante risque de durer encore quelque mois. D’où l’inquiétude grandissante des professionnels de l’industrie de la musique.