Les cinq membres d’EXID se préparent à prendre leur indépendance

Voici une nouvelle triste pour les fans d’EXID. Les cinq membres du girls band ont finalement opté pour la séparation, quittant l’une après l’autre leur agence Banana Culture Entertainment.





La dernière membre a l'avoir quitté est « LE ». La rappeuse a récemment officialisé son départ via son compte Instagram. Avant elle, Hani et Jung-hwa avaient déjà fait part de leur volonté de poursuivre leurs activités en tant qu’actrice.





La principale vocaliste Sol-ji a signé un contrat avec CJES Entertainment afin de lancer sa carrière en solo. Quant à la cadette Hye-rin, elle s’est reconvertie en youtubeuse. Sa chaîne « Hye-rin’s My Way » compte déjà plus de 102 000 abonnés.





Rappelons que EXID a débuté en 2012 et a gagné une popularité grandissante grâce à une vidéo filmée par un de ses fans durant sa performance de « Up & Down ».