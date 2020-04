See Ya sera de retour 9 ans après sa dissolution

ⓒ YONHAP News

See Ya, qui a été dissous en janvier 2011, a annoncé son retour après neuf ans d’absence. Les trois membres du groupe féminin qui ont débuté en 2006 se sont récemment réunis grâce à l’émission musicale « Sugar Man 3 » de JTBC.





Les morceaux qu’elles ont interprétés durant l’émission comme « Lovely Sweet Heart » et « Scent of a woman » ont même intégré différents charts de k-pop.





Afin de répondre à cette popularité, les trois vocalistes ont décidé de sortir ensemble un nouveau disque en mai sous le nom « See Ya ». Après ce projet exceptionnel, elles poursuivront leur carrière individuelle. Kim Yeon-ji et Lee Bo-ram en tant que soliste et Nam Gyu-ri en tant qu’actrice.