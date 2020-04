Plusieurs stars de k-pop vont bientôt terminer leur service militaire

ⓒ YONHAP News

Ces dernières années, on entend rarement parler des boys band BTOB, Infinite et SHINee. Car la plupart des membres de ces groupes appartenant aux 2e et 3e générations de k-pop sont en train d’effectuer leurs services militaires. Ceux qui sont partis servir sous les drapeaux en 2018 retournent cette année à la vie civile.





D’abord, Seo Eun-kwang, le leader de BTOB, a terminé le 7 avril son service militaire. Les membres aînés comme Chang-sub et Min-hyuk lui emboîteront le pas en août et en septembre.





Après avoir signalé en janvier la fin de son service militaire, Sung-kyu, leader d’Infinite formé en 2010, anime déjà une nouvelle émission de divertissement de MBC.





Quant au quartet SHINee, trois membres, Onew, Key et Min-ho, finiront successivement leur obligation militaire dans le courant de cette année.