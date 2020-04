Printemps plein d’amour (II)

ⓒ KBS

Nous sommes au mois d’avril, donc théoriquement le printemps est déjà là, au pays du Matin clair. Or, à cause de la récente crise sanitaire mondiale provoquée par la pandémie du COVID-19, beaucoup disent que la nouvelle saison n’est pas véritablement encore arrivée.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » vous invite cette semaine à découvrir les délices printaniers de la cuisine coréenne préparés avec amour et partagés en famille.





ⓒ KBS

Notre première destination est la ville de Pocheon, située au nord de la province de Gyeonggi. Ici, nous sommes accueillis par Mme Kim qui s’y est installée il y a sept ans. En effet, cette quinquagénaire, qui gérait un restaurant à Séoul, a décidé de vivre dans la nature en cultivant des produits pour satisfaire ses besoins. Au début, elle était seule dans cette aventure, mais depuis quelques années, sa fille et son fils l’ont rejointe et son mari est même devenu agriculteur professionnel. Pour les remercier de leur aide et amour, Mme Kim a décidé de leur offrir un cadeau rempli de saveurs saisonnières.

Tout d’abord, avec la dorade « domi », elle prépare le « domi minariguk ». Dans un bouillon, on fait cuire le poisson qui a pris de l’embonpoint juste avant la pondaison jusqu’à ce que la soupe devienne bien laiteuse. On le garnit avec des persils japonais « minari » qui se démarquent par leur parfum bien frais. Comme vous pourrez l'imaginer, une cuillerée de ce domi minariguk suffit pour ressentir la fraîcheur de la saison.





Avec le petit trichiure appelé « pulchi », séché tout au long de l’hiver et riche en protéine et calcium, on prépare le « gogumasun pulchijorim ». Dans une casserole, on étale d’abord les laminaires, qui constituent un condiment naturel, avant de déposer respectivement le navet et le poisson coupé en morceaux. Ensuite on y dépose le « gogumasun kimchi », le kimchi préparé avec des tiges de patate douce, avant d’ajouter une sauce à base de pâte de piment rouge. Le kimchi croquant et le poisson tendre forment un mariage gustatif parfait. Et ce n’est pas tout. Avec le fromage de soja, le « dubu » fait maison, on présente un menu spécial : le « dubujeon ». On mélange le dubu écrasé avec le blanc de poulet et divers légumes coupés en petits morceaux, l’assaisonne légèrement avec du sel et des graines de sésame, avant d’en faire une forme rectangulaire. Juste avant de cuire à la vapeur, on met dessus des tranches fines de crêpe de jaunes d’œuf. Ce plat traditionnel qui était un des menus de la cuisine royale est non seulement succulent mais également bénéfique pour la santé.





ⓒ KBS

Déplaçons-nous dans le comté de Yecheon, dans la province de Gyeongsang du Nord, au sud-est du pays. Dans cette zone qui fut longtemps connue pour sa production importante de céréales diverses, une grande famille liée par le mariage attire notre attention. M. Lee est venu vivre avec ses parents, avec Mme Kim, sa femme, et les parents de cette dernière qui les ont rejoints par la suite. Vivant dans des maisons mitoyennes, ils travaillent dans les champs et partagent des plats ensemble pour ainsi former une petite communauté familiale. En vue de fêter la nouvelle saison, ils ont décidé de préparer des mets avec leurs récoltes. Avec le « sosongchae », une sorte de légume-feuille riche en calcium et vitamine, on prépare le « sosongchae geotjeori ». Dans un bol, on réunit les différentes herbes printanières dont le sosongchae, la ciboulette sauvage « dallae » et les bourses-à-pasteur, puis on les assaisonne légèrement avec de la poudre de piment rouge, de l’huile de sésame, de la sauce soja et du sel. Cette salade au parfum frais est particulièrement efficace pour redonner l’appétit.

A ne pas manquer bien sûr le « hanbang muneo dakjuk », le meilleur plat fortifiant de la famille. Il s’agit d’une soupe aux diverses céréales dont le haricot mungo, dans laquelle sont trempés un poulpe et un poulet en entier.





Mangez bien et restez en bonne santé !