ⓒ Getty Images Bank

Le « hobby-preneur » est devenu un modèle idéal pour ceux qui envisagent de créer leur propre entreprise. Ce terme est une combinaison des mots anglais « passe-temps » et « entrepreneur ». Un hobby-preneur est donc quelqu’un qui transforme son hobby en une activité professionnelle.





Il y a encore quelques années, il était difficile de faire un lien entre son passe-temps et son métier. Mais ce n’est plus le cas ! A l’ère de la communication mobile, les gens peuvent promouvoir, même vendre, ce qu’ils font sur les services de réseaux sociaux ou les blogs. Suite à l’introduction du système de réduction du temps de travail au pays du Matin clair, de plus en plus de personnes cherchent à trouver un équilibre entre leur travail et leur vie, ce qui a favorisé l’émergence des « hobby-preneur ».





Mais pour être un de ces entrepreneurs d’un nouveau genre, il faut être familier avec les environnements en ligne et mobile. Il faut aussi être capable de bien lire les dernières tendances et de communiquer activement avec les clients potentiels pour proposer des produits et des services distinctifs. Par ailleurs, pour que son passe-temps devienne véritablement aussi son gagne-pain, il faut également bien savoir ce dont on est capable mais aussi avoir le courage de faire le grand saut dans le monde de l’entreprenariat. Dernièrement, les gens doivent aussi garder à l’esprit que cette aventure demande beaucoup d’efforts pour que cela se transforme en réussite.