Le Musée national d'art moderne et contemporain de Corée (MMCA) a mis en place, en 2017, un projet de long terme nommé « Asie Focus » dans le but de mettre en lumière l'art contemporain en Asie et également d'explorer l'Asie d'aujourd'hui sous différents angles.





En 2018, une exposition intitulée « Des Histoires que vous ne connaissez pas » a eu lieu dans le cadre de ce projet. Et cette année, le MMCA organise le deuxième événement de cette série sous le titre d’« A la recherche d'une autre famille », du 4 avril au 19 juillet.





Au total, une vingtaine d'artistes ou de collectifs d'artistes basés en Asie de l'Est ou du Sud-est présentent leurs œuvres qui sont issues de leur collaboration avec des communautés locales.





Date : du 4 avril au 19 juillet 2020

Lieu : Musée national d'art moderne et contemporain, à Séoul